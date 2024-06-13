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- 【新品】藤井風☆2021アリーナツアー長袖Tシャツ Sサイズ
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商品詳細
藤井風さんHELPEVERARENATOUR長袖ツアーTシャツ新品未開封Sサイズ代々木体育館のライブ会場で購入した後クローゼットで保管していました。#藤井風#fujiikaze·即購入可能です。·しっかり梱包して発送します。·未着用品ですが神経質な方は購入をお控えください。·喫煙者はおりません。·ペットを飼っています。毛等の付着には気を付けておりますがアレルギーの方はご注意ください。·都合により、発送が遅れる場合がございます。その際は必ずご連絡いたします。
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