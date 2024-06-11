サカナクション/Live Blu-ray Box「LIVE FISH」

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商品詳細
１〜２回再生しただけなので、状態はとても良いです。使用はしておりますので中古品であることはご理解の上ご購入願います。サカナクションLiveBlu-rayBox「LIVEFISH-COMPLETEBOX-」【収録ディスク内容】「SAKANAQUARIUM(B)」「SAKANAQUARIUM(C)」「SAKANAQUARIUM(D)」「SAKANAQUARIUM2011DocumentaLy」「SAKANAQUARIUM2013sakanaction」「SAKANATRIBE2014」「SAKANAQUARIUM2015-2016\"NFRecordslaunchtour\"」「SAKANAQUARIUM2017」「SAKANAQUARIUM2019\"\"834.194\"\"」リアレンジアルバムCDの収録曲が発表。・リアレンジアルバムCD◆収録曲白波トップウォーター三日月サンセットシーラカンスと僕忘れられないの新宝島夜の東側minnnanouta(Ej_REMIX)・BONUSDISCBlu-rayBOXセットとなります。完全受注生産限定商品となります。
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