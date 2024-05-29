NEOGEO POCKET COLOR ネオジオポケットカラー SNK

個人保管品 カセット1本付き主観で超美品 使用感ゼロ画面の傷や電池液漏れ跡無し、当然サビ無し実働3時間程度と記憶メモリー用ボタン電池、ローバッテリー表示の為新品交換メインの電池も新品です動作確認正常 音もちゃんとでます当分値下げしません



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