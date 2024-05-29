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YOASOBI THE BOOK 完全生産限定盤 CD 夜を駆ける
商品番号 Y42287518147
商品名

YOASOBI THE BOOK 完全生産限定盤 CD 夜を駆ける
ブランド名 Ysmall
特別価格 税込 5,700 円
在庫状況 あり

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商品詳細

YOASOBIの完全生産限定盤『THEBOOK』です。下記の特典付きです。・THEBOOKバインダー用タワレコ限定特典インデックス(絵柄：夜を駆ける)◼️THEBOOK［CD+付属品］＜完全生産限定盤＞収録曲1.Epilogue\u20282.アンコール\u20283.ハルジオン4.あの夢をなぞって5.たぶん6.群青\u20287.ハルカ\u20288.夜に駆ける\u20289.Prologue開封品となります。THEBOOKはアンコールプレス盤ではありません。最初に発売されたものです。THEBOOKの小説はバインダーに閉じていないままです。CD盤面に若干のキズありますが、再生には問題ありません。あとは外袋の上側が粘着力ありませんが、中身には影響ありません。即購入OKです。
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