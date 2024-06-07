新品未使用 NAGAOKA ドライブレコーダー MDVR304MRREAR

NAGAOKAドライブレコーダーMDVR304MRREAR仕様ファイルサイズ：2GBで約10分録画可能(メーカー検証結果。録画状況により異なります。)付属品本体、リアカメラ、USBケーブル、カーチャージャー(12V/24V対応)、ゴムバンド×2、リアカメラ取付用ステッカー×2(予備1枚付)、リアカメラ取付用ネジ×2、取扱説明書兼保証書電源カーチャージャー(12V/24V対応)ケーブル長(m)3(カーチャージャー)/7(リア)本体質量(g)192レンズ1/2.9機能Gセンサー：オフ/弱/中/強、駐車モード：オフ/オン、上書録画時間：オフ/1分/3分/5分、画面オフ：30秒/1分/2分記録媒体microSDカード(SDHC4-32GB、SDXC64GBまで対応Class6以上対応)※Class4非対応。別途購入が必要です。インターフェースUSB2.0使用可能温度範囲-20～80℃本体サイズ(mm)300×72×8(突起部除く)解像度1080P、720P(フロント)/720P(リア)保証期間ご購入後12か月取付け方法(目安)ルームミラー横幅18cm以上、厚さ1～4cm程度保存形式MOV(ビデオ)/JPEG(写真)録画時間最大約5(SDカード64GBでフロントカメラ解像度1080P、リアカメラ同時使用時)、約7(SDカード64GBでフロントカメラ解像度1080P、リアカメラオフ使用時)※リアカメラのみの録画はできません。画素数200万(フロント)/100万(リア)スクリーンサイズ：4.18インチフレームレート30fps(フロント)/25fps(リア)画角170°(フロント)/90°(リア)対角イメージセンサーCMOSImageSensor内容量1台



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