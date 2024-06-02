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【正常動作品】FC クロスファイヤー ソフトのみ
商品番号 C30605370084
商品名

【正常動作品】FC クロスファイヤー ソフトのみ
ブランド名 ファミコン
特別価格 税込 3,374 円
在庫状況 あり

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商品詳細

正常動作確認済み。ソフトのみです。値下げ不可。接点復活剤にて端子部をメンテナンスしていますまた、無水エタノールにて簡易清掃済み。裏面ラベルに若干の汚れあり。動作には支障はありません。CROSSFIREクロスファイヤースーパーファミコンファミコン任天堂
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