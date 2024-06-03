【すぐ遊べるセット】 任天堂 WiiU 白プレミアムセット 06-337

【すぐ遊べるセット】任天堂WiiU32gb白本体プレミアムセットニンテンドー中古送料無料wiiuの出品です。◆商品内容◆・wiiu本体32gb・ゲームパッド(タッチペンなし）・本体ACアダプター・ゲームパッド充電ケーブル・HDMIケーブル本体外観がヤケていますが動作良好です！！アルコール清掃済みですので気持ち良くお使いいただけます☆◆動作確認リスト◆・電源ボタンOK・ゲーム読み込みOK・映像、音声出力OK・各種ボタンはゲームプレイ(大乱闘スマッシュブラザーズ)にて確認◆オプション◆センサーバー追加200円wiiリモコン追加800円ヌンチャク追加200円※オプション希望の場合は購入する前にご連絡ください。互換性のある付属品は信頼のできる物を選んでおりますのでご安心ください。本体には欠けや割れ等はありませんが、通常使用による経年劣化（擦れ・色のくすみ）などございます。アルコールで簡易クリーニング済です。☆注意事項/追記★動作品ですが細かい事が気になる方や完璧を求める方は入札をお控え下さい。写真が全てですので不明な点はご質問ください。他にもゲーム機を販売しております。複数購入の際は割引をさせて頂きますのでコメントにてお申し付けください。#wiiuゲームパッド#wiiU#プレミアムセット#32GB#8GB#ニンテンドー#任天堂#ウィーユー#送料無料#中古#白#シロ#ホワイト#タッチペン



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