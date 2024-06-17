歯科技工 教科書 8冊セット

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歯科技工実習歯冠修復技工学有床義歯技工学小児歯科技工学顎口腔機能学口腔・顎顔面解剖学歯の解剖学口腔解剖学サイドリーダーの8冊セットになります。※矯正歯科技工学は売り切れ全て約1年前に購入したもので、小児歯科技工学以外の教科書は使用していたので書き込みやマーカーが引いてあります。小児歯科技工学は完全未使用です。8冊全てに記名があるため、マジックで塗りつぶします。以上のこと全てご理解頂いた上でご検討ください。バラ売り可◎値下げ交渉◎他ページにて別の教科書も出品しております。ご不明な点ございましたらコメントよろしくお願い致しますm(__)m歯科技工教本教科書医歯薬出版金原出版学建書院