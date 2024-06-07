舟越保武 文化勲章受章 ブロンズ像 少女「アンナ」

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商品詳細
作品名：少女「アンナ」作者名：舟越保武（1912年12月7日-2002年2月5日）受章歴：文化勲章受章作品寸法：奥行11㎝×横9㎝×高さ21㎝材質：ブロンズ製台座：大理石台（作者名プレート付）
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