SAPIX サピックス　5年　国語テキスト　フルセット

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商品詳細
SAPIX5年 国語テキスト デイリーサピックス 全37回●2023年度受験終了しました。昨年度の5年生時の通常授業で使用した、国語テキスト1年分です。***********************************************【内容】A、B二部構成になっています。●国語Aテキスト♦︎コトノハ文章を通して言葉の知識や文化、常識などを学びます。♦︎解法メソッド文章の読み取り方を学びます。♦︎読解演習♦︎漢字演習●国語Bテキスト読解と記述の実践演習です。***********************************************※52A-06解答、52B-14のみ欠品です。☆6年生は総まとめ、実践演習に入るため、5年生の学習が最重要と言われます。☆サピックスへの入塾を検討されている方、自宅学習の方、他塾にお通いの方にもおすすめです。
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