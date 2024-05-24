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商品詳細
縦…20.2cm横…20.2cm高さ…2cm(外側の部分)新品未使用ではありますが展示品のため裏側に小さなシミがあります。4枚目の写真でご確認頂きご了承頂ける方宜しくお願いします。箱はありませんので緩衝材などで梱包させていただきます。種類···茶道具 菓子器
http://narcologia.ru/goods/monophonic719412.html
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