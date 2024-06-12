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特別セール‼️CALTOP キャルトップ 長袖チェックシャツ ブラウンカーキ L
商品番号 T41796546458
商品名

特別セール‼️CALTOP キャルトップ 長袖チェックシャツ ブラウンカーキ L
ブランド名 Tsmall
特別価格 税込 3,120 円
在庫状況 あり

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商品詳細

季節感···春、夏、秋、冬CALTOPカルトップ　オンブレチェックシャツ袖丈···長袖caltopのネルシャツです。これからの季節にとても良い商品です。古着感もあり、ストリートコーデでもとても役立つ商品です。ぜひご検討ください。ご参考までに170cmで大きめに少し大きめに切れるサイズ感でした。今後人気が出て高騰していく商品だと思います！！#春服#ネルシャツ#CALTOP（キャルトップ)
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