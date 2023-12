マイファス MY FIRST STORY 通販限定 MFS スカジャン Ｍ

マイファス 通販限定グッズ スカジャン | labiela.com マイファス 通販限定グッズ スカジャン | labiela.com



☆手数料、送料込みの為これ以上のお値下げは致しませんm(*__)m不在で発送が出来ない時がありますので、次回発送のタイミングなど自己紹介を読んで頂けたら幸いです☆☆不在の為、実物のお写真掲載できません。☆送料込☆1回短時間着用☆畳みジワあり☆MYFIRSTSTORY☆完全受注生産スカジャン☆リバーシブル☆Mサイズ☆気になるかどうか個人差がありますが、トートバッグを肩にかけていたので生地特有の糸のつれがありますのでやや傷や汚れありにしてあります。細かい事を気にされる方はご購入ご遠慮下さい。きちんとお取引出来る方のみ宜しくお願い致します。即購入可能⭕お取置き不可❌お値引不可❌☆気になる事がある方は購入前にコメントをお願い致します。#MYFIRSTSTORY#マイファス#Hiro#森内寛樹