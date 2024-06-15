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常夏娘17歳　村田あゆみ　ファースト写真集
商品番号 A66761677013
商品名

常夏娘17歳　村田あゆみ　ファースト写真集
ブランド名 Asmall
特別価格 税込 1,911 円
在庫状況 あり

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商品詳細

常夏娘17歳　村田あゆみ　ファースト写真集コレクション整理の為、出品致します♪購入後は自宅の本棚で長期保管していました。上下部分にスレ、凹み、細かな擦り傷などあります。表紙の一部に傷有りです。(写真11枚目)中身は目立った傷などはなく、比較的キレイな状態です。中古品ですので、神経質な方や、細かな所をお気にされる方はご購入をご遠慮願います。ご理解・ご納得のうえご購入をお願いします。他にも写真集を出品しています♪【メルカリ便】　ネコポスにて発送予定です。H3102502#村田あゆみ#グラビア#ファースト写真集#常夏娘
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