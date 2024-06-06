【超SALE】 1冊「スーパーハンサムライブ 2014」SE（特別版）#7584

こちらは折り目のない状態（A3サイズ）で大型配送致します。大型のポスターサイズ写真満載の１冊です。※細かい傷やしわ折れなどは、紙の商品ですのでご理解ください。＜以下、公式サイト内容引用＞スペシャルエディションはテレビ・映画・舞台・音楽・ライブなどのエンターテインメントカテゴリーを1冊丸ごと特集をするアートタブロイド（約A3サイズ）エンターテイメント紙の（特別版）です。お部屋を飾るポスターにもなる大きく美しい写真に加え、独自インタビューを掲載し記事構成をしています。ー発行概要ー発行概要媒体名：AmusePresents「SUPERHANDSOMELIVE2014」SpecialEdition（特別版）JANコード：4589486375124カテゴリ：スペシャルエディションモデル：エンターテインメントタイプ：アートタブロイドジャンル：ライヴサイズ：タブロイド（W273×H406mm）カラー：フルカラー用 紙：グラフィックコート紙頁 数：32ページ発行日：2014年11月発行元：YOUPRESSー掲載人物ー#青柳塁斗#猪塚健太#植原卓也#賀来賢人#風間由次郎#神木隆之介#CASPER（CROSSGENE）#SEYOUNG（CROSSGENE）#SHINWONHO（CROSSGENE）#寺田拓哉（CROSSGENE）#YONGSEOK（CROSSGENE）#SANGMIN（CROSSGENE）#小関裕太#桜田通#戸谷公人#平埜生成#平間壮一#松岡広大#松島庄汰#水田航生#溝口琢矢#山下銀次#吉沢亮#吉村卓也#渡部秀ーー＜商品梱包・配送について＞商品は、折り目のない状態で、透明のPPフィルムにいれ専用の厚紙封筒で発送をしています。