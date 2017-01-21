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「ポメロメコ」劇団イヌカレー定価:￥1886一度読んだきりで保管していました。目立った傷や汚れはありませんが素人保管であることをご了承ください。絶版のため貴重にレアです。#劇団イヌカレー#本#コミック／コミック#魔法少女まどか☆マギカ#まどマギ当方、猫を飼育していますので猫アレルギーの方はご理解の上ご購入ください。畳んで発送する都合上、到着時にシワがついている可能性があることをご了承ください。なるべく実物と相違がないように記載を心がけておりますが場合によっては漏れがあるかもしれません。気になる点は購入前にお問い合わせください。中古、素人保管品のため神経質な方へはお勧めしません。ご質問等がなければ即購入OKです。コンビニ・ATM支払いの方は、入金予定日をお知らせください。発送方法は「らくらくメルカリ便」または「ゆうゆうメルカリ便」を予定しています。