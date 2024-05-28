バスタフェ Switch ステラワース

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商品詳細
BUSTAFELLOWSseason2バスタフェ2ステラワースステラDXエディション＆予約特典・NintendoSwitchゲームソフト「BUSTAFELLOWSseason2」・焼きたてタートルピザ（※キャラクター達がカスタムオーダーしたタートルピザのイラストポートレート）・サウンドトラックCD・ドラマCD・アクリルイラストボード（台座付き）・「BUSTAFELLOWSseason2」パンフレット・「タートルピザ」ショップカード・予約特典のCD・ステラ店舗特典→スペシャル特典小冊子・男性キャラクター視点（リンボ/シュウ/ヘルベチカ/モズ/スケアクロウ）・BADEND後日談（リンボ/シュウ）→店舗特典ドラマ【B】（ステラワース限定特典ドラマ）「BreakingGood」出演：テウタリンボモズ◎Switchカセット新品未開封即購入可能
http://narcologia.ru/goods/stepchild6552.html
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http://narcologia.ru/goods/update297495.html
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