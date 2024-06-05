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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます2PMウヨン WOOYOUNGOfftherecord・初回生産限定盤 トレカ3種 ミニシール3種・通常盤 トレカ3種画像合計11点※バラ不可開封済未再生※再生後の不良には対応できません※シリアルナンバーは付きません＊トレカ類はアルバム冊子に挟んで発送＊硬質ケース補強希望の場合+¥111まとめて防水簡易緩衝材保護↳保護厚めに希望の場合+¥555他の2PM関連はこちら»#みん_2PM神経質な方はご遠慮くださいよろしくお願いいたします
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