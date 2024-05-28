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【動作確認済み】ゲームキューブ エンジョイプラスパック オレンジ おまけ付き
商品番号 K88069343402
商品名

【動作確認済み】ゲームキューブ エンジョイプラスパック オレンジ おまけ付き
ブランド名 ニンテンドーゲームキューブ
特別価格 税込 9,760 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。ゲームキューブエンジョイプラスパックオレンジ【内容】・ゲームキューブ本体オレンジ・ゲームボーイプレーヤー・コントローラオレンジ×1・ゲームボーイプレーヤーセットアップディスク・ACアダプタ・純正ステレオAVケーブル箱付き　・マリオパーティー7・ピクミン2・ボンバーマンジェッターズ　GBA・メモリーカード251・外箱外箱傷みがあります。取り扱い説明書は欠品しています。初期動作は確認済みですが、古いもののためジャンク扱いでお願いします。以上、どうぞよろしくお願いします！
http://narcologia.ru/goods/slide316187.html
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