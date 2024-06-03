アーケードゲーム内蔵　モニター／コントローラー付き

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商品詳細
懐かしのアーケードゲーム内蔵のモニターです。ゲームは7000個くらい入っていますが被っているものも多数あるので、実際は7000よりも少なくなります。コントローラーと電源類、説明書付きです。新品ではないので、多少の使用感はありますが、目立った大きな傷等はありません。コントローラーは清掃してお送りします。お値下げ交渉ご遠慮ください。1週間を目安に随時値下げしていきます。値段交渉に関するコメントには返信いたしません。
http://narcologia.ru/goods/revamp754322.html
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