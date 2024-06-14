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商品詳細
テレビアニメ結界戦線ブルーレイボックスです。1度視聴し、その後保管していたものになります。「血界戦線Blu-rayBOX〈6枚組〉」小山力也/阪口大助/松本理恵定価:￥32,780#小山力也#阪口大助#松本理恵#Bluray#Blu_ray#ブルーレイ#アニメ内藤泰弘のコミックを、怒濤のアクション・シーン満載でアニメ化した新感覚バトル・ストーリー。空想上の産物のような人知およばぬ都市“ヘルサレムズ・ロット”を舞台に、秘密結社に仲間入りした少年の活躍を描く。※DVDではありません。blu-rayになります。※中古商品になります。気になる方はご遠慮下さい。※トラブル防止のため、プロフィールをご確認ください。（ご質問/コメントの際は※1、ご購入の際は※2まで）購入後のご質問やご要望は基本お受けしません。※専用、取置きは対応致しかねます。※写真掲載のものが全てになります。※他サイト併売のため、注文時期により売り切れの場合もあります。ご承知おきください。
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血界戦線 Blu-ray BOX
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