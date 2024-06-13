ウジ HMV トレカ 限定特典 舞い花 teen, age YMMD etc.

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【商品概要】下記トレカ5枚をまとめて出品します。ウジくんの歴代HMV購入特典トレカです。特に出回り少なく、レアなものかと思います。・teen,age...正規2集・YMMD(YouMadeMyDay)...ミニ5集・YMMD(YouMadeMyDawn)...ミニ6集・ヘンガレ(Heng:garae)...ミニ7集・舞い落ちる花びら...日本2ndシングル【配送について】硬質ケース、opp袋などで梱包します。匿名配送のため、安心してご購入いただけます！【状態】バインダーに入れて暗所保管しておりました。【注意事項】・一度人の手に渡っている中古品です。神経質な方/敏感な方は購入をご遠慮ください。・あくまで素人検品です。特有の初期難がある可能性がございます。・他商品とのまとめ売りも検討します。その場合、お値下げできる場合がございます。コメントにてお気軽にご相談くださいませ。#セブチトレカ#セブチhmv#ymmdトレカ#youmademydawn#youmakemyday#teenage#ヘンガレトレカ#舞い花#舞い花トレカ#ウジ#ウジトレカ#ウジグッズWOOZI우지