【動作確認済】 PS4 本体とARK/プラスアルファ

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PS5購入予定なので出品します。画像にあるのが全てです。《セット内容》・PS4本体ジェット・ブラックCUH-1000AB01500GB・純正デュアルショック4×1（ブラック）・コントローラー（ブルー）・USBケーブル×1・HDMIケーブル×1・電源コード×1・アークサバイバルエボルブド（ソフト）PS4板・スマホゲーミング用ガジェット（画像にあるスマホは付きませんのでよろしくお願いいたします）【商品の状態】・動作確認、清掃済みです。・中古品のため多少のキズ、使用感があります。お客様都合による交換、返金は受け付けておりません。#プレステ4#PlayStation4#PS4#SONYPlayStation4CUH-1100AB01#ソニー#SONYcolor:BLACKゲーム機本体種類:PlayStation4ポータブル・据置タイプ:据置タイプ