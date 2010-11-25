【新品未開封】ギャラクティックルーツカード リブート

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ギャラクティック・ルーツ・カード(解説書＋カード108枚付属)絶版の貴重な品です。新品未開封です。未開封新品ですが個人保管ですので神経質な方ご遠慮下さい。保管環境については、タバコは吸わず、ペットも飼っておりません。商品名：ギャラクティック・ルーツ・カードリブート著者：リサ・ロイヤル内容：カード108枚，日本語解説書発売日：2010/11/25定価：3240円著者のチャネリングにより、“多次元的存在ジャーメイン”から受け取った、最新の情報があますことなく網羅されています。現代を生きる私たちに、地球での存在の意義や宇宙とのつながり、より意識的にめざめた生き方へのシフトをガイドで示され、引けば引くほど、真のあなたが見えてくるカードです。