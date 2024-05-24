安田レイ　ポスター　直筆サイン入り

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商品詳細
安田レイの直筆サイン入りポスターです。金田一少年の事件簿のエンディングになった『パスコード4854』のポスターです。※写真の通り、一部折れ目があります。ミュージシャン種別···ソログッズ種類···ポスター安田レイ サイン 直筆 ポスター
http://narcologia.ru/goods/displease869531.html
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