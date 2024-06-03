妖怪ウォッチ3スシ 妖怪ウォッチ3テンプラ 3DS 新品 未開封 匿名配送

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☆商品詳細☆ニンテンドー3DS用ソフト「妖怪ウォッチ3スシ」「妖怪ウォッチ3テンプラ」の新品、未開封品です。妖怪ドリームメダルが同梱しています。＊シュリンクに汚れが付いている箇所がありますが、商品自体は未開封品です。匿名配送、簡易梱包で発送します。プロフ必読の上、納得して頂けた方はコメント無し！即購入OKです！！気持ちの良い取引を行いたいと思いますので、購入後は連絡がしっかり取れる方のみご購入お願い致します。＊このハッシュタグ#smileゲームソフト3DSをクリックするとsmileが出品している3DSソフトの一覧がご覧いただけます。