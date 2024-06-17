時刻表2001年1月 21世紀鉄道の旅 JR ジャーナル ファン ピクトリアル

多少の変色はございますが、折り目も無く保存状態は比較的良い方だと思います。保存用に購入しており、使用感はありません。古い時刻表ですので汚れ、傷など経年変化はあることをご理解の上、お取引下さい。断捨離が目的です。取引が無ければ順次廃棄しております。値引きには対応しておりません。#鉄道ジャーナル#鉄道ファン#鉄道ピクトリアル#JR#国鉄#特急#時刻表#列車#旅#駅#鉄道ダイヤ#私鉄#電車#機関車#客車



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