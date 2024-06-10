超貴重！スーパーファミコン プリンス・オブ・ペルシャ 公式ガイドブック アスキー

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商品詳細
ASCIIの攻略本「ファミコン通信プリンス・オブ・ペルシャ公式ガイドブック」です。経年劣化はありますが、読むには支障はありません。大変貴重な本です。メルカリ便等で速やかに発送します。#ファミ通#ムック#アスペクト#aspect#sfc#ニンテンドー#任天堂#Nintendo#メサイヤ#masaya#prince#perusha#guide#official#希少#稀少#レア
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