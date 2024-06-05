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時代　緑釉龍紋硯屏　書斎用　送料込み0611
商品番号 K33151983535
商品名

時代　緑釉龍紋硯屏　書斎用　送料込み0611
ブランド名 Ksmall
特別価格 税込 6,439 円
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商品詳細

汚れやダメージが多少あります。送料込み　即購入ok！21.0cmx6.8cmx17.5cm●その他、注意事項：同じIDで複数ご購入の場合、同梱させて頂きます。別々に送っていただきたい場合は、事前にお知らせください。中古品が多く出品していますので、多少汚れや経年のダメージがあります。お神経質な方はご購入おやめください。未使用品でも、スレキズ、汚れなどあります。新品と同様に品質求める方おやめください。
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