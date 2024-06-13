Newニンテンドー3DS ホワイト 本体 訳あり品 動作確認済み

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〜商品〜Newニンテンドー3DSホワイト本体訳あり品〜付属品〜・SDカード4GB☆タッチペン無し〜商品状態〜外観はやや擦り傷、汚れがあります液晶上画面にやや汚れがありますが起動時はあまり目立たず画面の発色も問題ありません。ヒンジ部右側に欠けがあり角度調整が少し弱くなっています。また、カメラ機能が利用できませんでした。3D機能が常にONになってしまうので保護者設定より3D機能に制限を掛けています。(保護者設定はパスワード0000で解除可能です。)商品内容をご確認の上御検討お願いします。(商品写真にて各箇所ご確認お願いします。)ソフトの読み込み、各種ボタンの効き、音量調整、タッチパネル、充電等の動作に関する問題はありませんでした。〜関連ワード〜ニンテンドー任天堂ゲームDSソフトニュー