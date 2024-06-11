ほぼ未使用 茶道具 木製柿合塗 長板 元箱

茶道具木製柿合塗長板でございます。未使用だと思いますが、長期間保存なので、未使用に近いとしています。目立つ傷や汚れはございません。お品物全体とても綺麗な状態です。経年の為共箱少し汚れございます。サイズ:横約73.6cm縦約30cm厚さ約1.8cm管理番号B-471★不明な点は、購入前に質問してくださいませ。★あくまで中古品なので、新品同様にお考えの方は購入をお控えくださいませ。★発送後のキャンセルは承っておりません。★神経質な方のご入札はご遠慮下さい！慎重にお考えして頂いてから購入宜しくお願い致します。



P】茶道具 長板 柿合わせ塗 元箱（230921F） - 工芸品



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