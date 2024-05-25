ヨルシカ「だから僕は音楽を辞めた」「エルマ」初回限定盤 セット

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ご覧いただきありがとうございます。断捨離のため出品します。どちらも中身は1度読みましたが目立つ傷などございません。外袋は多少シワがよっています。今のところバラ売りは考えておりませんので宜しくお願いいたします。気になる点ございましたらコメント頂ければできる範囲で対応致しますので宜しくお願いいたします。付属品も全て揃っています。素人保管なので御理解頂いた上での御購入お待ちしております。#ヨルシカ#CD・DVD