薄桜鬼　藤堂平助　フィギュア

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商品詳細
ブランド：ムービック(Movic)『薄桜鬼』 藤堂平助 合戦ver 1/10 リアルフィギュア PVC塗装済み完成品カズキヨネ氏のカレンダーイラストが立体化【商品詳細】セット内容：藤堂平助 本体、刀、台座、支柱商品サイズ：全高約120mm(※台座含まず)原型製作：海ねずみ入手後、飾っていました。外箱は少し劣化を感じますが、本体に目立つような傷や汚れはありません。1度人の手に渡った物なので気にされる方は御遠慮ください。傷＋水濡れ防止にて発送します。商品についての質問やご希望などがあれば、お気軽にコメントください。#薄桜鬼#乙女ゲーム#オトメイト#歴史#幕末#新撰組フィギュア種類···スケールフィギュアスケール···1/10性別···男
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