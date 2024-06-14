【動作確認済】ゲームキューブ　ゲームボーイプレイヤー　本体　オレンジ　任天堂

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商品詳細
ゲームキューブとゲームボーイプレイヤーセットです。色は人気のオレンジです。１枚目の写真のものが全てです。簡易ですが、動作確認済です。ゲームキューブもゲームボーイプレイヤーも、動作確認済です。スタートアップディスクは付属しません。なお、コントローラーのオレンジはジャンクになります。中古であることをご理解いただける方のみご購入ください。テスト画面のソフトは付属しません。よろしくお願いいたします。NINTENDOGAMECUBEオレンジブランド：任天堂NintendoNINTENDOGAMECUBEGAMECUBEVTAゲーム機本体種類:NINTENDOGAMECUBEポータブル・据置タイプ:据置タイプ#任天堂#Nintendo#gamecube#GAMEBOY#ニンテンドー
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