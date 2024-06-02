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中南米の古美術品
商品番号 Q49528719450
商品名

中南米の古美術品
ブランド名 Qsmall
特別価格 税込 15,330 円
在庫状況 あり

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商品詳細

中米に駐在していた亡父が40年程前に持ち帰ったものです。どの文明の遺物なのか、時代、内容など全く不明です。グーグルフォトで調べても類似品は見つかりません。不思議な置物です。高さは18センチ程度です。
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