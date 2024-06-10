【昭和ゲーム機】ゲームウォッチ／スクランブル／デジコムベーダー／パルスミサイル

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昭和の電子(マイコン)ゲーム機です。 動作確認出来ていないものがありますのでジャンク扱いでの出品です。・任天堂／ゲームウォッチ（マンホール）・トミー／スクランブル・エポック社／デジコムベーダー・グリップレンド／パルスミサイル・写真に写っているものが全てです。・トミー／スクランブルのみACアダプタが付いていたので動作確認が出来ました。それ以外の3台は確認できていません。昭和レトロの電子ゲーム機の黎明期を回顧するための展示品などとしての用途に如何でしょうか。・経年の劣化や汚れがありますので予めご了承願います。【発送について】外部倉庫保管につき、何時ご購入頂きましても原則土曜となりますので予めご了承のほどを宜しくお願い致します。（土曜以外で当方の休日があれば発送します）※確実に発送いたしますのでどうぞご安心ください。