【新品未開封】尾崎豊／SEPIA　セピア　デビュー前の希少音源　廃盤　CD　邦楽

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商品詳細
新品未開封のまま保管していました。緩衝材に包んでゆうパケットポストで発送する予定です。新品、未開封の商品ですが自宅保管の為、神経質な方のご購入はお控えください。#9683ozaki←尾崎豊関連の商品を出品しています
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