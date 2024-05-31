医療事務 診療報酬請求 参考書セット



2022年版 医療事務[診療報酬請求事務能力認定試験(医科)]合格テキスト&問題集



医療事務 診療報酬請求事務-医科 練習問題集 [2022年4月改訂準拠 10月改定 新設評価科・加算掲載！](TAC出版)



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使わなくなったので出品します。ニチイの問題集は所々折れやヨレなどがあります。書き込みもしているので気になる方は御遠慮ください。3枚目のテキストや問題集は書き込みはなしで新品未使用です。ニチイの2019年のテキスト診療所外来点数マニュアル2020診療報酬請求事務テキスト\u0026問題集2020医療事務診療報酬事務能力認定試験問題集2022バラ売りは不可これ以上の値下げ❌