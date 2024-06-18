美品！PSP-3000 スピリットグリーン　セット

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商品詳細
・PSP-3000スピリットグリーン本体(動作確認済)⚠️バッテリー無し(膨らんでいたため処分)充電ACアダプタを繋いだ状態でプレイできますが、バッテリーの購入をオススメします。・充電ACアダプタ・メモリースティック4GB・カセット1本 【ラチェットクランク5(動作確認済)】・本体収納ケース・カセットケース大人っぽいかっこいいグリーンカラーです。ボタン動作も問題無く、傷等はほとんどありません。即購入OKです。断捨離のため思い切って出品します。是非ご検討ください！！！
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http://narcologia.ru/goods/Addict12018.html
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