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Xbox One 一式
商品番号 L38630572750
商品名

Xbox One 一式
ブランド名 マイクロソフト
特別価格 税込 3,168 円
在庫状況 あり

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商品詳細

MicrosoftXboxOneXBOXONEcolor:BLACKゲーム機本体種類:XboxOneポータブル・据置タイプ:据置タイプ#Microsoft#Microsoft起動します。工場出荷にリセット済み。HDD容量失念しました。本体　コントローラー　電源アダプタ　HDMI付属箱、説明書なし。
http://narcologia.ru/goods/Taipei961271.html
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