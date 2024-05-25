Xbox One 一式

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商品詳細
MicrosoftXboxOneXBOXONEcolor:BLACKゲーム機本体種類:XboxOneポータブル・据置タイプ:据置タイプ#Microsoft#Microsoft起動します。工場出荷にリセット済み。HDD容量失念しました。本体 コントローラー 電源アダプタ HDMI付属箱、説明書なし。
http://narcologia.ru/goods/Taipei961271.html
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