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SサイズSUGA D-DAY TOURT-SHIRT公式Tシャツ
商品番号 X30835048717
商品名

SサイズSUGA D-DAY TOURT-SHIRT公式Tシャツ
ブランド名 Xsmall
特別価格 税込 2,344 円
在庫状況 あり

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商品詳細

貴重なSサイズ!SUGATOUR]S/ST-SHIRT(black)SサイズといってもMサイズの私にはちょうど良いサイズ感です。サイトでもSサイズから売切れ！AgustDの華やかな帰還とSUGA初の単独ツアーを祝うために準備されたSUGA|AgustDTOUR'D-DAY'公式商品です。前面にはツアー名を、背面にはD-DAYロゴを使用してデザインインナーとしてはもちろん、単独でもスタイリングしやすいアイテムです。生産の仕上げ作業段階で僅かなスクラッチが発生する可能性がございますが、不良ではありませんので、あらかじめご了承ください。SサイズS 66x43x48.5x48.5x22公式の袋に入れたまま折り畳みネコポスサイズにてお送りします。#suga#d-day#BTS#AgustD#ユンギ人気グループ···BTSグッズ種類···Tシャツ
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[SUGA TOUR]OVERSIZED T-SHIRT (white)(2023年8月末以降発送)

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