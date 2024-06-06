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商品詳細
Newニンテンドー2DSLLドラゴンクエストはぐれメタルエディション箱は経年劣化による擦れがあります。本体はかなり綺麗だと思います。タッチペンとSDカードは本体に収納しています。初期化済みです。ACアダプターは純正ではありませんが、充電は問題なく出来ます。配送時にダメージが無いよう出来るだけ丁寧に梱包します。個人保管の中古品である事をご理解の上、ノークレームノーリターンでお願いします。#任天堂#ゲーム#本体#Nintendo3DS#Nintendo_3DS#3DS
http://narcologia.ru/goods/message737127.html
http://narcologia.ru/goods/approximate291720.html
http://narcologia.ru/goods/tenet77263.html
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Newニンテンドー2DS LL ドラゴンクエスト はぐれメタルエディション【メーカー生産終了】
ニュースリリース : 2017年4月28日
ドラクエ仕様のNew 2DS LL「はぐれメタルエディション」が7月29日に ...
任天堂 Newニンテンドー2DS LL ドラゴンクエスト はぐれメタル ...
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