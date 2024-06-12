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マーク・ライデン　MARK・RYDEN 『ANIMA MUNDI』
商品番号 L75328767820
商品名

マーク・ライデン　MARK・RYDEN 『ANIMA MUNDI』
ブランド名 Lankle
特別価格 税込 2,310 円
在庫状況 あり

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商品詳細

マーク・ライデン（1963年1月20日生まれ）ロサンゼルス在住。2000年代のポップシュルレアリスム・ムーブメントを担ったアメリカの画家。ハードカバーの作品集です。カバーをつけて保管していましたので、状態は良いと思います。よろしくお願い致します。
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