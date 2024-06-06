GENERATIONSエンタメくじ　ラストワン賞

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GENERATIONSエンタメくじ。ラスト賞クリアキャリーバックです。○13クリアポスター賞の数原龍友ver.（未開封）○9ジャガードハンドタオル賞関口メンディー○12ラバーネームキーホルダー不明（未開封）上記のおまけ付きです。店頭に並んでいた物ですので、外袋に小傷や凹み、破れ等ある可能性があります。ご了承下さいませ。#GENERATIONS#GENE#エンタメくじ #ラスト賞#クリアキャリーバック