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ストライヤー生化学 第8版 東京化学同人
商品番号 K57259203140
商品名

ストライヤー生化学 第8版 東京化学同人
ブランド名 Kankle
特別価格 税込 4,796 円
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商品詳細

ストライヤー生化学第8版（東京化学同人）院試のために購入しましたが、生化学を選択しなかったため、ほぼ新品未使用品となります。本書は一回しか開いていないのでとても綺麗な状態ですが、念の為中古品ですので、ご理解のある方のみお願い致します。
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