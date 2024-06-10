FC【レア】　超人狼戦記ウォーウルフ　箱説あり

「超人狼戦記ウォーウルフ」ファミコンのソフトです。初期動作のみ確認済みです。状態は写真でご確認下さい。古い物ですので神経質な方はご購入お控え下さい。★箱、説明書、ハガキあり 箱 経年による擦れなど劣化あり 説明書 美品 【特記事項】★おまとめ購入大歓迎です。★値下げの交渉承ります。お気軽にコメントください。★起動確認はしておりますが、お客様のゲーム環境によっては正常に起動・動作しない可能性がございます。★すり替え防止のため返品はお断りします。#ゲーム#アクション#ファミコン#Other



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