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商品詳細
★モーニングKC講談社★「バガボンド」★井上雄彦★既刊全巻37冊セット★本棚整理のため出品です。全体的には綺麗だとは思うのですが経年相応の傷み、黄ばみなどございますので画像ご確認の上ご検討よろしくお願いします。読むのに支障のあるようなダメージはありません。
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http://narcologia.ru/goods/choice149685.html
★モーニングKC 講談社★「バガボンド」★井上雄彦 ★既刊全巻37冊セット★
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★モーニングKC 講談社★「バガボンド」★井上雄彦 ★既刊全巻37冊セット★
★モーニングKC 講談社★「バガボンド」★井上雄彦 ★既刊全巻37冊セット★