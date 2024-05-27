パスピエ デモCD はいからさん うちあげ花火

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商品詳細
パスピエのデモCDです。現在発売されているCDに収録されているものとはアレンジが異なります。パソコンでの再生・音源取り込みに支障はありませんでした。以前こちらでお譲りいただいたものですが、貴重なものと思われますので出品いたします。値下げ交渉はお受けしておりません。状況で値段を変更する場合があるのでそのときに購入いただければと思います。購入にあたってコメントは不要です。よろしくお願いいたします。
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