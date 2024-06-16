カラオケ マイク ワイヤレス マイク 2本 無線 接続

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商品説明【家庭用KTV一体型機】家でも外でも自由に歌いたい方はカラオケ一体型機をお選びください。小型(29*14*15cm)、軽量(1.9kg)、持ち運びが簡単で場所を取りません。この家庭用カラオケ機はKTVに最適なプロ仕様のカラオケスピーカーとカラオケマイク2本を搭載しています。注意:スピーカーとマイクを初めて使用する場合は、最高のパフォーマンスを確保するために完全に充電してください。【ワイヤレスおよび有線接続方法】有線および無線接続をサポートします。Bluetoothを使用して、カラオケ機を携帯電話、タブレット、ラップトップに接続できます。さらに、一致するAuxケーブルを使用して、カラオケ機をテレビまたはデスクトップコンピューターに接続できます。有線接続と無線接続の操作はとても簡単で、すぐにミニKTVスペースに入ることができます。【ステレオ音質、効率的なパフォーマンス】クリアな中高音とパワフルな低音、クリアなステレオで曲を再生できます。また、ダイナミックオーディオ圧縮技術を採用し、騒音や雑音を効果的に低減します。このバージョンは技術的に強力で、10メートルの範囲で安定した信号を提供できます。2つのマイクで、デュエットをサポートします。【長時間楽しめる】カラオケ機器アンプ内蔵7.4V/1800mAhバッテリー、マイク内蔵3.7V/1500mAhバッテリーで、2―3時間のカラオケタイムが楽しめます。※注意:2つのマイクが同時にCHAまたはCHBの場合、1つのマイクは使用できません。ABボタンを長押ししてチャンネルを変更した後に使用できます。(2つのマイクのチャンネルは異なります。