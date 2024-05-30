「エレファントカシマシ 宮本浩次」 CD 全14巻 ベスト エレカシ 独歩

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「ROMANCE」CD宮本浩次#宮本浩次#CD・DVD#エレファントカシマシ#エレカシ#結婚式#ベスト子供時代より慣れ親しんできたという日本の歌謡曲を取り上げた、自身初となるカヴァー・アルバム。編曲を小林武史が担当するほか、蔦谷好位置も参加。「木綿のハンカチーフ」などの“女唄”に絞った選曲で、愛とリスペクトにあふれた歌唱を披露している。「宮本,独歩。」エレファントカシマシのフロントマンが放つ、初のソロ・アルバム。コラボレーション楽曲、映画・ドラマ主題歌、CMソングなどを多数収録。30年超のキャリアを持ちながらもチャレンジ精神にあふれた、宮本の魅力を存分に味わえる内容だ。「エレファントカシマシ」現代の侍、宮本浩次が中心に結成されたエレファントカシマシは、その粗削りな歌詞とサウンド、そしてライブで説教をたれるなど宮本のパフォーマンスが一部の熱狂的なファンを獲得。1988年に発表した本作でデビューを飾った。1.ファイティングマン2.デーデ3.星の砂4.浮き草5,てって6.習わぬ経を読む男7.BLUEDAYS8.ゴクロウサン9.夢の中で10.やさしさ11.花男「AllTimeBestAlbumTHEFIGHTINGMAN」「STARTINGOVER」「MASTERPIECE」「風」「エレファントカシマシ/東京の空」「THEBEST2007-2012俺たちの明日」「RAINBOW」「エレファントカシマシカヴァーアルバム3～ATributeToTheElephantKashimashi～」「エレカシ自選作品集EPIC創世記」「エレカシ自選作品集EMI胎動記」「エレカシ自選作品集PONYCANYON浪漫記」いずれもレンタル落ち品ですので御了承の上ご購入ください。ケースはレンタルなりのスレやヒビがあるものもあります。